Katër gjëra që shpesh i befasojnë gratë gjatë lindjes së dytë
Lindja e dytë shpesh është më e shkurtër, por kjo nuk do të thotë se është gjithmonë më e lehtë ose plotësisht e parashikueshme
Shumë gra mendojnë se gjatë shtatzënisë së dytë tashmë dinë gjithçka për lindjen, sepse e kanë kaluar një herë këtë përvojë. Megjithatë, çdo lindje është e ndryshme dhe mund të sjellë situata të reja.
Në përgjithësi, lindja e dytë shpesh është më e shpejtë, por mund të jetë edhe më intensive. Këto të dhëna vlejnë kryesisht për rastet kur gruaja lind në mënyrë natyrale dhe pa komplikime.
1. Lindja zakonisht është më e shpejtë
Ndërsa lindja e parë mund të zgjasë më gjatë, shpesh deri në 18 orë, lindja e dytë zakonisht është më e shkurtër dhe mund të zgjasë mesatarisht deri në tetë orë.
Pas lindjes së parë, muskujt dhe ligamentet relaksohen më lehtë, foshnja zbret më thjesht nëpër kanalin e lindjes, ndërsa qafa e mitrës zakonisht hapet më shpejt.
2. Faza e shtyrjes mund të jetë më e lehtë
Meqenëse trupi tashmë e ka kaluar një herë procesin e lindjes, faza e dytë zakonisht ecën më lehtë dhe më shpejt.
Përveç kësaj, gratë që lindin për herë të dytë kanë më shumë përvojë dhe e dinë më mirë si të shtyjnë, gjë që mund ta lehtësojë procesin, transmeton Telegrafi.
3. Lindja mund të fillojë më herët
Shtatzënia mesatarisht zgjat rreth 40 javë. Te gratë që lindin për herë të parë, lindja shpesh ndodh rreth javës së 41-të, ndërsa te lindja e dytë mund të nisë pak më herët.
Megjithatë, kjo ndryshon nga gruaja në grua, prandaj lindja mund të ndodhë edhe më herët ose më vonë se termini i parashikuar.
4. Kontraksionet pas lindjes mund të jenë më të forta
Në ditët e para pas lindjes, shumë gra ndiejnë ngërçe në pjesën e poshtme të barkut, sidomos gjatë ushqyerjes me gji.
Kjo ndodh sepse gjatë thithjes lirohet oksitocina, hormon që nxit kontraksionet e mitrës dhe e ndihmon atë të kthehet gradualisht në madhësinë e mëparshme.
Këto kontraksione pas lindjes mund të jenë më intensive me çdo lindje të radhës.
Çfarë duhet mbajtur mend
Edhe pse lindja e dytë shpesh është më e shpejtë dhe në disa raste më e lehtë për shkak të përvojës së mëparshme, ajo nuk është domosdoshmërisht e njëjtë me të parën.
Prandaj, çdo shtatzëni dhe çdo lindje duhet ndjekur me kujdes nga profesionistët shëndetësorë. /Telegrafi/