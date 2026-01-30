Kastrati nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me IADK për mbështetjen e bujqësisë në Malishevë
Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, ka nënshkruar sot një marrëveshje bashkëpunimi me Iniciativën për Zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë IADK, e cila synon mbështetje konkrete për sektorin e bujqësisë në këtë komunë.
Kastrati ka bërë të ditur se kjo marrëveshje krijon mundësi të reja për fermerët, gratë, të rinjtë dhe studentët që merren dhe jetojnë nga bujqësia në Malishevë.
“Sot kam nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit me Iniciativën për Zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë IADK, një mundësi e mirë për mbështetje konkrete të fermerëve, grave, të rinjve dhe studentëve në Komunën e Malishevës”, ka deklaruar ai.
Sipas kryetarit të komunës, marrëveshja do të kontribuojë drejtpërdrejt në fuqizimin e bujqësisë lokale.
“Kjo marrëveshje do të sjellë trajnime, grante dhe përkrahje direkte për ata që punojnë dhe jetojnë nga bujqësia”, ka theksuar Kastrati.
Ai ka shtuar se Komuna e Malishevës do të vazhdojë angazhimin për zhvillimin ekonomik dhe rural.
“Vazhdojmë me punë dhe angazhim për zhvillimin e komunës sonë”, ka përfunduar Kastrati. /Telegrafi/