Nënshkruhet kontrata për rrugën Kijevë–Malishevë
Rruga e shumëpritur Kijevë–Malishevë pritet të hyjë në fazën e realizimit, pasi është nënshkruar kontrata për ndërtimin e këtij segmenti rrugor.
Sipas njoftimit, kompania “Benita Company” është shpallur fituese e projektit, me vlerë 2.3 milionë euro.
Ky investim infrastrukturor vlerësohet si i rëndësishëm për qarkullimin lokal dhe për zhvillimin ekonomik të zonës, duke synuar përmirësimin e lidhjes rrugore dhe lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve dhe bizneseve, raporton Telegrafi.
Nga autoritetet është theksuar se ndërtimi i këtij segmenti do të ndikojë në rritjen e funksionalitetit të rrjetit rrugor në këtë pjesë të vendit, duke adresuar një kërkesë të kahmotshme të banorëve dhe të përdoruesve të kësaj rruge.
Detaje të tjera rreth afateve të nisjes së punimeve dhe dinamikës së projektit pritet të bëhen të ditura në ditët në vijim. /Telegrafi/