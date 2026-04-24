Kartela në telefon, me aplikacionin e ri të Shell Kosova
Furnizimi me derivate po bëhet më i shpejtë dhe më praktik me aplikacionin e ri të Shell Kosova.
Kartela, balanca, pagesat dhe shpërblimet janë të gjitha në një aplikacion të vetëm, i përdorshëm në çdo moment.
I zhvilluar nga kompania vendore e teknologjisë Kutia, aplikacioni është ndërtuar rreth përdorimit të përditshëm dhe mënyrës si përdoruesit ndërveprojnë me këto shërbime.
Kartela aktive direkt nga aplikacioni
Një nga ndryshimet kryesore është mënyra si përdoret kartela. Me aplikacionin, përdoruesi pajiset me një kartelë digjitale, e cila aktivizohet direkt pas regjistrimit.
Në vend të karteles fizike, e gjithë përvoja kalon në aplikacion, ku kartela digjitale bëhet funksionale menjëherë dhe përdoret direkt nga telefoni gjatë furnizimit.
Furnizimi përmes telefonit
Në pikën e furnizimit, përdoruesi mund të përdorë telefonin në vend të kartelës. Aplikacioni mbështet:
- NFC, për pajisjet që e kanë këtë mundësi
- QR code, si alternativë për pajisje të tjera
Kjo e zhvendos përdorimin e kartelës në telefon dhe e bën procesin më të drejtpërdrejtë.
Pagesa dhe balanca në një vend
Aplikacioni përfshin mundësinë për mbushjen e kartelës dhe kontrollin e balancës.
Përdoruesit mund të:
- mbushin kartelën nga aplikacioni
- shohin balancën në çdo moment
- kontrollojnë historikun e pagesave
Kjo e lidh pagesën me përdorimin në një rrjedhë të vetme.
Shpërblime që lidhen me përdorimin
Aplikacioni përfshin një sistem shpërblimesh që lidhet drejtpërdrejt me furnizimin. Përdoruesit mund të ndjekin progresin dhe përfitimet e tyre brenda aplikacionit.
Një nga elementet është edhe loja me shpërblime (“spin”), ku përfitimet lidhen me aktivitetin e përdoruesit.
Rekomando dhe përfito
Aplikacioni përfshin edhe një sistem referimi. Përdoruesit mund të ndajnë kodin e tyre dhe të përfitojnë kur përdorues të rinj regjistrohen dhe e përdorin aplikacionin.
Një përdorim më i lidhur dhe më i kontrollueshëm
Aplikacioni i bashkon funksionet kryesore të kartelës dhe furnizimit në një vend të vetëm, të përdorshëm nga telefoni.
Kjo i jep përdoruesit kontroll më të qartë mbi përdorimin dhe një mënyrë më të drejtpërdrejtë për të menaxhuar shërbimet.