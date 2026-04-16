Kallëzim penal ndaj ish-kryetarit të komunës së Dellçevës, dyshohet për "keqpërdorim të detyrës dhe autoritetit zyrtar"
Zyra për Çështje Penale të Jashtme e Dellçevës ngriti një padi penale kundër G.T. (54) nga Dellçeva për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale "keqpërdorim i pozitës dhe autoritetit zyrtar".
I dyshuari, si kryetar i komunës së Dellçevës, në vitin 2023 dhe 2024 lidhi dy kontrata për furnizim publik me operatorin ekonomik nga Koçani, me vlerë 236.000 denarë secila, të dyja me vlefshmëri prej një viti, në të cilat u ofrua një çmim jorealist i ulët për shtatë produkte, pra 12 herë më i ulët se ofertuesit e tjerë.
I dyshuari nuk kërkoi sqarime shtesë për çmimet kaq të pazakonta të ulëta dhe në vend të kësaj, duke tejkaluar kufijtë e detyrës së tij zyrtare, favorizoi dhe i mundësoi personit juridik të merrte të dy kontratat për furnizim publik të mallrave për nevojat e komunës së Dellçevës.
Në këtë mënyrë, ai i mundësoi personit juridik nga Koçani të përfitonte dobi materiale./Telegrafi/