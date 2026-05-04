Kacarska: Gjykata Kushtetuese ka marrë vendim historik, institucionet nuk mund të fshehin informacione nga qytetarët
Institucionet nuk do të jenë më në gjendje të fshehin informacionet që janë me interes publik, veçanërisht ato që lidhen me shpenzimin e parave publike, sepse Gjykata Kushtetuese mori një vendim të rëndësishëm disa ditë më parë, që lidhet me lirinë e shprehjes, si dhe me marrjen dhe transmetimin e informacionit.
Konkretisht, Gjykata Kushtetuese përcaktoi shkelje të lirisë së mendimit dhe shprehjes publike të mendimit të gazetarit David Ilieski, i cili, megjithëse kërkoi informacion publik nga Banka e Zhvillimit të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, nuk e mori atë.
Gjyqtarja raportuese në këtë rast ishte gjyqtarja kushtetuese Dobrilla Kacarska, e cila shpjegoi për "Fokus" se si ky vendim i Gjykatës Kushtetuese do të ndikojë në të ardhmen.
"Shpresoj që mbajtësit e informacionit publik do ta marrin parasysh këtë vendim tonin kur të veprojnë dhe do të paraqesin të dhënat e kërkuara. Është e vërtetë që ky vendim përcakton një praktikë. Në një shoqëri demokratike, transparenca dhe llogaridhënia janë parime të domosdoshme, veçanërisht kur bëhet fjalë për informacion me interes publik. Për më tepër, dështimi për të zbatuar vendimin përfundimtar dëmton gjithashtu parimin e sundimit të ligjit, sepse të drejtat e përcaktuara nuk mund të realizohen në praktikë", tha Kacarska.
Kacarska tha se vendimi i gjykatës është shumë i rëndësishëm, në mënyrë që askush të mos mund të bëjë shaka me qytetarët.
"Vendimet e Gjykatës Kushtetuese janë përfundimtare dhe të zbatueshme dhe ligjërisht të detyrueshme për të gjitha subjektet. Për shkak të të gjitha këtyre, mund të thuhet se ky është një vendim historik i gjykatës", shtoi Kacarska./Telegrafi/