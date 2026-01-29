Justin Bieber po rikthehet në edicionin e sivjetmë të Grammy Awards
Justin Bieber po bën zyrtarisht rikthimin e tij të shumëpritur në skenën e Grammy Awards.
Ylli i muzikës pop, 31-vjeçari, është konfirmuar si interpretues në Grammy 2026, që do të transmetohet të dielën, duke shënuar paraqitjen e tij të parë në ngjarjen më të madhe të muzikës pas katër vjetësh.
Bieber performoi për herë të fundit në këtë ceremoni në vitin 2022, kur dhuroi një interpretim shumë të pëlqyer të këngës Peaches së bashku me Giveon dhe Daniel Caesar.
Performanca e tij e ardhshme shënon një moment simbolik, teksa ai rikthehet në qendër të vëmendjes pas një viti përcaktues për karrierën e tij.
Këngëtari i bashkohet një liste yjesh që do të performojnë, ku përfshihen gjithashtu Sabrina Carpenter, Clipse me Pharrell Williams, si edhe të nominuarit për çmimin Best New Artist: Marías, Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Sombr, Lola Young dhe Olivia Dean.