Josh Duhamel thotë se aktorët duhet të heshtin për politikën: Pse do ta bënit publikun t'ju përçmonte?
Aktori Josh Duhamel deklaroi së fundmi se aktorët duhet të shmangin komentet mbi politikën.
Konkretisht, aktori amerikan foli në podkastin "The Megyn Kelly Show" rreth asaj se si aktorët nuk duhet të shprehin mendime sepse do të humbasin audiencën.
"Kam mendime vërtet të forta për gjërat, por nuk flas vërtet për to sepse është si, 'Pse do ta largoja gjysmën e audiencës sime?' I respektoj mendimet e tyre, por nuk do t'u predikoj. Ata mund të besojnë çfarë të duan të besojnë. Unë jam këtu vetëm për të, e dini, krijuar gjëra të bukura", tha Duhamel.
Prezantuesja e podkastit Kelly vuri në dukje se ekziston një trend në rritje i personazheve të famshëm që zgjedhin të mos flasin për çështjet politike, të cilave aktori iu përgjigj.
"Ka kuptim të plotë sepse pikëpamjet personale duhet të mbahen jashtë biznesit. Nëse vërtet dëshiron të kesh sukses në këtë biznes, pse gjysma e audiencës do të të përçmojë për bindjet e tua? Ndoshta nuk u intereson. Nuk e di. Dua të them, unë e shoh si një vendim biznesi. Jam këtu vetëm për të bërë filma dhe shfaqje televizive. Jam këtu për të bërë gjëra të bukura. Nëse dua t'ju predikoj për atë që besoj politikisht, do të kandidoj", shpjegoi ai.
Një qëndrim i ngjashëm u shpreh vjeshtën e kaluar nga Jennifer Lawrence, e cila deklaroi se nuk ishte më e sigurt nëse duhej të shprehej publikisht për politikën.
Fituesja e çmimit Oscar e kritikoi hapur Donald Trump gjatë administratës së tij të parë, veçanërisht në një artikull pas zgjedhjeve, në të cilin ajo deklaroi se fitorja e Trump do të thotë që njerëzit e bardhë janë të vetmit njerëz që ndihen të sigurt në SHBA dhe se të drejtat e tyre njihen dhe respektohen.
Kur u pyet për mendimet e saj mbi Trumpin dhe politikën nëntorin e kaluar në podkastin "The Interview", Lawrence tha se nuk dinte çfarë të thoshte. /Telegrafi/