Jep dorëheqje një nga avokatet më të fuqishme në botë, i zbulohet lidhja me Epstein
Avokatja më e lartë në Goldman Sachs, kompaninë kryesore globale të investimeve bankare, Kathy Ruemmler, ka njoftuar se do të jap dorëheqjen pas zbulimeve të lidhjeve të saj me financierin dhe abuzuesin seksual të ndjerë Jeffrey Epstein.
Dorëheqja e Ruemmler vjen pasi publikimi i fundit i dosjeve hetimore në lidhje me Epstein nga Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara tregoi se ajo kishte marrë dhurata nga financieri, i ofroi atij këshilla për menaxhimin e reputacionit të tij dhe e krahasoi atë me një vëlla më të madh.
Drejtori ekzekutiv i Goldman Sachs, David Solomon, konfirmoi dorëheqjen e Ruemmler nga banka e investimeve, duke thënë se e respektonte vendimin e saj.
“Gjatë gjithë mandatit të saj, Kathy ka qenë një këshilltare e jashtëzakonshme e përgjithshme dhe ne jemi mirënjohës për kontributet dhe këshillat e saj të shëndosha mbi një gamë të gjerë çështjesh ligjore të rëndësishme për kompaninë”, tha Solomon.
“Si një nga profesionistet më të arrira në fushën e saj, Kathy ka qenë gjithashtu një mentore dhe mike për shumë nga njerëzit tanë, dhe ajo do të na mungojë”, shtoi ai.
Ruemmler, e cila më parë shërbeu si këshilltare e Shtëpisë së Bardhë nën presidentin e SHBA-së Barack Obama, tha se do të tërhiqej nga posti i drejtoreshës ligjore dhe këshilltares së përgjithshme në fund të qershorit.
Ajo më parë kishte shprehur keqardhje që e njihte Epsteinin dhe mohoi t’i kishte ofruar financuesit përfaqësim ligjor ose avokim në emër të tij ndaj ndonjë pale të tretë.
Ndryshe, Ruemmler është vetëm i fundit në një mori figurash të profilit të lartë dhe të fuqishme që largohen nga role të shquara ose përballen me shqyrtim ligjor në lidhje me rastin Epstein. /Telegrafi/