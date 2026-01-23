“Jemi larg nga perfekti”, Mikel Arteta nuk bie nën presion nga deklaratat e Pep Guardiolas
Trajneri Mikel Arteta ka pranuar se Arsenali është ende “larg perfektes”, pavarësisht epërsive komode që skuadra e tij ka krijuar si në Ligën Premier ashtu edhe në Ligën e Kampionëve.
“Topçinjtë” e nisin fundjavën me një avantazh prej shtatë pikësh në krye të Liga Premier, megjithëse kjo diferencë mund të ulet në katër pikë deri në momentin kur të presin Manchester Unitedin të dielën.
Paralelisht, Arsenali kryeson edhe në Ligën e Kampionëve, me tre pikë më shumë se ndjekësit, ndërsa fitorja e mesjavës ndaj Interit i ka siguruar matematikisht vendin në dyshen e parë të renditjes me 36 skuadra.
Pep Guardiola e ka cilësuar Arsenalin si skuadrën më të spikatur në Angli, ndërsa sipas modelit parashikues të Opta-s, londinezët kanë 93.1 për qind shanse për të fituar titullin e Ligës Premier. Megjithatë, Arteta ka paralajmëruar se ekipi i tij nuk është ende një produkt i përfunduar.
“Nuk e di, mendoj se jemi një skuadër që dëshiron vazhdimisht të përmirësohet. Po bëjmë shumë gjëra siç duhet, por jemi larg perfektes”.
“Qëllimi ynë i vetëm është të ruajmë nivelin që kemi arritur dhe të përpiqemi të përmirësohemi sërish”.
“Mund të shohësh gjithnjë e më shumë ndeshje një kundër një që po pushtojnë jo vetëm Ligën Premier, por edhe Evropë. Nëse duam të kemi shanse për të fituar trofe të mëdhenj, duhet të dominojmë të gjitha fazat e lojës”.
Përballja e së dielës ndaj Manchester Unitedit e sheh Artetën kundër një kundërshtari ndaj të cilit ka fituar tetë nga 12 duelet e tij në kampionatin anglez. Megjithatë, ekziston edhe një precedent që i kujton Arsenalit se asgjë nuk është e sigurt.
Fitorja e parë dhe e vetme e Michael Carrick si trajner i përkohshëm i Manchester Unitedit në Liga Premier erdhi pikërisht kundër Arsenalit të Artetës, me një sukses 3-2 në “Old Trafford” në dhjetor të vitit 2021./Telegrafi