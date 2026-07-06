Janevska: MASH mbulon plotësisht shpenzimet e nxënësve që përfaqësojnë Maqedoninë në olimpiadat shkencore
Rreth 30 nxënës kanë shkuar për të përfaqësuar Maqedoninë në olimpiadat ndërkombëtare të shkencës gjatë muajit të kaluar dhe këtij muaji, dhe të gjitha shpenzimet për pjesëmarrjen e tyre janë mbuluar plotësisht nga shteti, njoftoi Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska.
Sipas saj, Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Qeveria kanë siguruar financim të plotë për tarifat e udhëtimit dhe regjistrimit për talentet e reja për të dytin vit radhazi, në mënyrë që familjet e tyre të mos ekspozohen ndaj kostove shtesë financiare.
“Kështu do të vazhdojë të jetë. Talentet tona meritojnë mbështetje të plotë për të përparuar, për të zhvilluar njohuritë e tyre dhe për të treguar se Maqedonia ka të rinj që konkurrojnë në mënyrë të barabartë me më të mirët në botë”, tha Janevska.
Nga Ministria thekson se mbështetja për studentët që marrin pjesë në gara prestigjioze ndërkombëtare është pjesë e përpjekjeve për të inkurajuar përsosmërinë në arsim dhe për të krijuar kushte që të rinjtë të zhvillojnë aftësitë e tyre dhe të përfaqësojnë vendin në nivelin më të lartë./Telegrafi/