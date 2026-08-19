Janevska: Duart e politikës mbani larg arsimit
"Duart e politikës mbani larg arsimit", tha sot ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska, duke vlerësuar se miratimi i tre ligjeve në fushën e arsimit të lartë, të cilat janë në procedurë parlamentare, është i rëndësishëm për rritjen e cilësisë së arsimit universitar dhe për përmirësimin e pozicioneve të institucioneve të arsimit të lartë në renditjet ndërkombëtare.
Duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari në lidhje me faktin se asnjë universitet i RMV-së nuk është përfshirë në listën e fundit të Shangait dhe nëse zgjidhjet ligjore mund të kontribuojnë në një renditje më të mirë, Janevska tha se nuk pret ndryshime drastike në një periudhë të shkurtër kohore.
"Nuk prisnim që në një periudhë prej dy vitesh, veçanërisht pa ligjet e reja, të kishte ndonjë lëvizje drastike në listën e Shangait. Presim që tre ligjet që janë aktualisht në procedurë parlamentare ta rrisin ndjeshëm cilësinë në arsimin e lartë në një periudhë të parashikueshme, por edhe të hapin tregues të tjerë që përdoren jo vetëm nga listat e Shangait, por edhe nga listat e tjera të renditjes, në mënyrë që të mund të ngjitemi në ato lista", tha Janevska.
E pyetur se çfarë do të ndodhte nëse ligjet do të mbeteshin të bllokuara në Kuvend, ministrja theksoi se arsimi nuk duhet të jetë fushë për llogaritje politike.
"Kur politika hyn në arsim, besoj se dëmi është për të gjithë. Informacioni i papërshtatshëm që vendoset për hir të pikëve politike ose fitimit të pëlqimeve shkakton dëme në sistemin arsimor dhe pengon arsimin cilësor", theksoi ministrja.
Janevska theksoi se Ministria deri më tani ka zhvilluar një debat me komunitetin akademik mbi zgjidhjet ligjore, por se nuk janë paraqitur komente dhe propozime specifike nga subjektet politike.
"Kuvendi është vendi ku do të përballemi me të gjitha argumentet. Nëse ka komente për dispozita të caktuara ligjore, ato do të diskutohen atje. Por, do ta përsëris edhe një herë, mbajini duart e politikës larg arsimit. Të rinjtë tanë meritojnë arsim cilësor, dhe duke miratuar këto ligje do të rrisim cilësinë e arsimit të lartë, gjë që lidhet drejtpërdrejt me renditjen ndërkombëtare të universiteteve", theksoi Ministrja.