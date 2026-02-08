Izraeli paralajmëron Trumpin: Mund të veprojmë vetëm nëse Irani kalon vijën e kuqe të raketave balistike
Zyrtarët izraelitë të mbrojtjes u thanë kohët e fundit homologëve të tyre amerikanë, se programi i raketave balistike të Iranit përfaqëson një kërcënim ekzistencial dhe se Jerusalemi është i përgatitur të veprojë në mënyrë të njëanshme nëse është e nevojshme, shkruan Jerusalem Post.
Sipas burimeve të sigurisë, qëllimet izraelite për të çmontuar aftësitë raketore dhe infrastrukturën e prodhimit të Iranit u përcollën në javët e fundit përmes një sërë shkëmbimesh të nivelit të lartë.
Zyrtarët ushtarakë përshkruan konceptet operacionale për të degraduar programin, duke përfshirë sulme në vendet kryesore të prodhimit.
"Ne u thamë amerikanëve se do të sulmojmë vetëm nëse Irani kalon vijën e kuqe që kemi vendosur për raketat balistike", tha burimi, duke shtuar se Izraeli nuk është ende në atë prag, por po ndjek vazhdimisht zhvillimet brenda Iranit.
Zyrtarët theksuan se Izraeli rezervon lirinë e veprimit dhe theksuan se nuk do ta lejojë Iranin të rivendosë sistemet strategjike të armëve në një shkallë që kërcënon ekzistencën e Izraelit.
Një zyrtar i mbrojtjes e përshkroi momentin aktual si një "mundësi historike" për t'i dhënë një goditje të rëndësishme infrastrukturës raketore të Iranit, dhe për të neutralizuar kërcënimet aktive ndaj Izraelit dhe shteteve fqinje.
Gjatë bisedimeve të fundit, Izraeli gjithashtu paraqiti plane për të synuar objekte shtesë të lidhura me programin e raketave, sipas zyrtarit.
Disa zyrtarë ngritën shqetësime se presidenti i SHBA-së, Donald Trump, mund të miratojë një model sulmi të kufizuar - të ngjashëm me operacionet e fundit të SHBA-së kundër Houthëve në Jemen - të cilat, sipas tyre, mund t'i lënë të paprekura aftësitë kritike të Iranit.
"Shqetësimi është se ai mund të zgjedhë disa objektiva, të deklarojë sukses dhe ta lërë Izraelin të merret me pasojat, njësoj si me Houthët", tha një zyrtar tjetër ushtarak, duke shtuar se masat e pjesshme nuk do ta eliminojnë kërcënimin kryesor.
Brenda IDF-së, gjenerali Omer Tishler, komandanti i ardhshëm i forcave ajrore, pritet të shoqërojë kryeministrin Benjamin Netanyahu në udhëtimin e tij të ardhshëm në Shtetet e Bashkuara.
Tishler do të përfaqësojë Shefin e Shtabit të IDF-së, gjenerallejtënant Eyal Zamir, pasi aktualisht nuk ka atashe mbrojtës në Uashington pas vendimit të Ministrit të Mbrojtjes, Israel Katz, për të mos miratuar kandidatin e ushtrisë për këtë post. /Telegrafi/