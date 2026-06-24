Izraeli nuk do të tërhiqet nga Libani, thotë ministri izraelit i mbrojtjes, edhe nën kërkesën e SHBA-së
Izraeli nuk do të tërhiqet nga Libani, tha ministri izraelit i Mbrojtjes të mërkurën, madje edhe SHBA-të e kërkojnë këtë.
"Ne e kemi bërë të qartë se në asnjë rrethanë nuk do të tërhiqemi, dhe që nga ky moment - dhe kjo është një arritje diplomatike - nuk ka kërkesë amerikane që Izraeli të tërhiqet nga Libani", tha Israel Katz, duke folur në konferencën MUNI EXPO në Tel Aviv.
Katz tha se ia kishte bërë të qartë qëndrimin e Izraelit homologut të tij amerikan, dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ia kishte thënë këtë presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
Komentet e Katz vijnë në ditën e dytë të bisedimeve midis Izraelit dhe Libanit nën kujdesin e administratës Trump, transmeton Telegrafi.
Katz kishte thënë tashmë se Izraeli nuk do t'i tërhiqte forcat e tij në Libanin jugor, por komentet e tij të fundit e bëjnë qëndrimin e tij të qartë edhe nëse është një kërkesë e SHBA-së.
CNN raportoi më parë se Izraeli po shqyrton tërheqje "simbolike" nga territori i pushtuar në Libanin jugor si pjesë e bisedimeve si një "gjest" për qeverinë libaneze. /Telegrafi/