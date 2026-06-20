Shkon në 16 numri i të vrarëve pas sulmeve të reja izraelite në Liban
(E Plotësuar) - Numri i personave të vrarë nga sulmet izraelite në jug të Libanit është rritur në 16, njoftoi mbrojtja civile libaneze.
Sulmet ajrore dhe bombardimet u raportuan gjatë natës dhe në orët e mëngjesit në zonën e Nabatiehut, ku ekipet e emergjencës kanë vijuar operacionet e kërkim-shpëtimit.
Në një deklaratë, mbrojtja civile e Libanit bëri të ditur se që nga orët e para të mëngjesit, ekipet nga disa qendra të saj në rajonin e Nabatiehut kanë kryer operacione për evakuimin, transportin dhe trajtimin urgjent të të prekurve nga sulmet, shkruan skynews.
Sipas autoriteteve, 47 persona janë nxjerrë në siguri, ndërsa 16 kanë humbur jetën dhe 12 të tjerë janë plagosur.
Sulmet vijnë në një kohë kur armëpushimi mes Izraelit dhe Hezbollahut, i mbështetur nga Irani, ishte parashikuar të ishte në fuqi, duke rritur shqetësimet për përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit në kufirin Izrael–Liban.
Izraeli godet sërish jugun e Libanit, vriten pesë persona
Të paktën pesë persona kanë humbur jetën si pasojë e sulmeve ajrore dhe sulmeve me dronë të kryera nga Izraeli në jug të Libanit, raportojnë mediat shtetërore libaneze.
Sulmet ndodhën pavarësisht armëpushimit mes Izraelit dhe Hezbollahut, grupit militant të mbështetur nga Irani, i cili ishte parashikuar të hynte në fuqi një ditë më parë, shkruan skynews.
Sipas agjencisë shtetërore libaneze të lajmeve NNA, aeroplanët luftarakë dhe dronët izraelitë kryen disa sulme në zonën e Nabatiehut gjatë natës dhe orëve të mëngjesit, duke shkaktuar dëme të mëdha në ndërtesa banimi dhe shtëpi private.
Gjithashtu, para agimit, artileria izraelite bombardoi qytetin e Nabatiehut dhe zonat përreth tij.
Tensionet në kufirin Izrael–Liban kanë mbetur të larta edhe pas njoftimit për armëpushim, ndërsa palët vazhdojnë të akuzojnë njëra-tjetrën për shkelje të marrëveshjes.
Ndryshe, ushtria izraelite ka hedhur poshtë thirrjet e amerikanëve dhe iranianëve për ndaljen e sulmeve në Liban. /Telegrafi/