Izraeli duhet të ketë “pavarësi për armët”, thotë Netanyahu, ndërsa ndihma ushtarake amerikane skadon në vitin 2028
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha të martën se vendi duhet të ketë “pavarësi për armët”, pasi miliarda dollarë ndihmë ushtarake amerikane do të skadojnë në vitin 2028.
“Dua pavarësi për armët”, tha Netanyahu, duke folur para oficerëve rezervë në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Telegrafi.
“E vlerësoj thellësisht mbështetjen që kemi marrë – dhe që e kam siguruar edhe gjatë viteve – nga miqtë tanë amerikanë. Sot them: duhet të kemi sistemin tonë të pavarur të armatimit. Duhet të prodhojmë armët tona”, shtoi ai.
Në shtator, Netanyahu pranoi se Izraeli po përballet me një “lloj izolimi” që mund të zgjasë me vite, duke pretenduar se Izraeli do të zhvillonte industrinë e vet të armëve dhe do të bëhej “Athina dhe super Sparta së bashku”.
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Sipas një Memorandumi Mirëkuptimi 10-vjeçar të nënshkruar në vitin 2018, Izraeli merr 3.8 miliardë dollarë në vit në ndihmë ushtarake nga Shtetet e Bashkuara, shumicën e të cilave Izraeli duhet t’i shpenzojë për prodhuesit amerikanë të armëve.
Marrëveshja do të duhej të rinegociohej përpara skadimit të saj në vitin 2028, por Izraeli është bërë një çështje gjithnjë e më politike në SHBA.
Partia Demokratike ka qenë kritike e ashpër ndaj Netanyahut dhe sjelljes së Izraelit në luftën në Gaza dhe Liban, ndërsa republikanët e rinj gjithashtu e kanë kritikuar gjithnjë e më shumë Izraelin.
Në fillim të qershorit, Ministria Izraelite e Mbrojtjes njoftoi nisjen e bisedimeve zyrtare me administratën Trump mbi një kornizë të re bashkëpunimi në siguri për të zëvendësuar memorandumin aktual 10-vjeçar të mirëkuptimit. /Telegrafi/