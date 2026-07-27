ISHP-Maqedoni: Pesë raste të reja me ethet e Nilit Perëndimor të regjistruara në korrik
Deri më sot, në vend janë regjistruar gjithsej tetë raste me ethet e Nilit Perëndimor, shtatë prej të cilave janë konfirmuar në laborator dhe një është klasifikuar si i mundshëm, sipas raportit të fundit nga Instituti i Shëndetit Publik (ISHP).
Sipas raportit, pesë raste të reja u konfirmuan në korrik, me dy pacientë që kishin simptoma që filluan në qershor dhe një në maj. Rasti i fundit u regjistrua të enjten e javës së kaluar.
Nga totali i rasteve të regjistruara, gjashtë janë vendase dhe janë regjistruar në Shkup dhe Veles, ndërsa një pacient nga Shkupi ka një histori udhëtimi në Greqi, por periudha e inkubacionit përfshin edhe një qëndrim në vend.
Midis të sëmurëve, ka shtatë burra dhe një grua. Gjashtë persona janë mbi 60 vjeç, dhe dy janë midis moshës 50 dhe 59 vjeç.
Të gjithë pacientët zhvilluan një formë neuroinvazive të infeksionit me përfshirje të sistemit nervor qendror dhe u shtruan në spital. Tre prej tyre tashmë janë liruar për trajtim në shtëpi.
Ethet e Nilit Perëndimor u regjistruan për herë të parë në Maqedoni në vitin 2011. Në periudhën nga viti 2011 deri në fund të vitit 2025, u regjistruan gjithsej 54 raste të konfirmuara në laborator, dhe pesë persona vdiqën nga pasojat që lidhen me këtë sëmundje.
Ethet e Nilit Perëndimor janë një sëmundje virale që transmetohet përmes pickimit të një mushkonje të infektuar, më shpesh nga gjinitë Culex dhe Aedes. Virusi qarkullon natyrshëm midis mushkonjave dhe zogjve të egër, ndërsa njerëzit dhe kuajt janë strehues të rastësishëm. Sëmundja nuk transmetohet nga një person në tjetrin, përveç rasteve të jashtëzakonshme, siç janë transfuzionet e gjakut ose transplantet e organeve./Telegrafi/