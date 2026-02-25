Ish-gruaja e Billy Ray Cyrus e akuzon atë për abuzim narcisist, prindërit e saj e mbrojnë këngëtarin
Pas një divorci të trazuar dhe akuzash të ndërsjella, marrëdhënia midis Billy Ray Cyrus dhe ish-gruas së tij Firerse ka marrë një kthesë të re. Ndërsa ajo pretendon se ka vuajtur nga "abuzim narcisist" gjatë martesës së tyre, prindërit e saj i kundërshtojnë disa nga akuzat dhe i kanë dalë në mbrojtje këngëtarit.
Cyrus (64), i cili aktualisht është në një lidhje me aktoren britanike Elizabeth Hurley, është përballur me akuza nga ish-gruaja e tij që nga ndarja e tyre në maj 2024 pas shtatë muajsh martesë. Firerose, emri i vërtetë i së cilës është Johanna Hodges (37), ka pohuar vazhdimisht publikisht se këngëtarja e ka izoluar atë nga familja dhe miqtë e saj.
Megjithatë, prindërit e saj, Stephen dhe Debbie, pohojnë se kjo nuk i përfshin ata.
"Është e rëndësishme të sqarohet e pavërteta se Billy Ray ia ndërpreu kontaktin familjes. Kjo nuk është e vërtetë", tha babai i saj, Stephen, i cili kërkoi që mbiemri i tij të mos publikohej për arsye privatësie.
Sipas tij, situata ishte krejtësisht e kundërta. Prindërit pretendojnë se nuk kanë qenë në kontakt me vajzën e tyre që nga viti 2020, kur, siç deklarojnë ata, ajo "ndërpreu plotësisht çdo komunikim me ne".
Dokumentet e gjykatës tregojnë se martesa e shkurtër e Cyrus dhe Firerose u shënua nga akuza të ndërsjella për abuzim emocional. Këngëtarja e lindur në Australi më parë tha se vuajti nga "izolimi sistematik" gjatë martesës së saj, duke thënë se miqtë dhe familja nuk lejoheshin ta vizitonin ndërsa ishte e martuar me këngëtarin.
"Nëse më duhej të dërgoja një mesazh, duhej ta lexoja me zë të lartë për të marrë leje. E njëjta gjë ndodhte edhe me email-in", pohoi Firerose.
Cyrus i mohoi me vendosmëri të gjitha akuzat, të cilat u paraqitën në dosjet gjyqësore, dhe nëpërmjet avokatit të tij, ai akuzoi ish-gruan e tij për abuzim verbal, emocional dhe fizik. Ai nuk donte të komentonte më tej mbi këto akuza.
Një përfaqësuese e Firerose sqaroi se pretendimet e saj për izolim nuk i referoheshin prindërve të saj, por miqve të ngushtë.
"Ajo nuk ka qenë në kontakt me individët që përmendni për më shumë se dhjetë vjet - shumë kohë para se të fillonte lidhjen e saj me z. Cyrus. Prandaj, ata nuk kanë njohuri të drejtpërdrejta për jetën e saj të rritur apo për vetë lidhjen", thuhej në deklaratë.
Firerose, emri i vërtetë i së cilës është Johanna Rosie Hodges, u zhvendos në Los Angeles në moshën 19 vjeç për të ndërtuar një karrierë në botën e argëtimit. Prindërit e saj pretendojnë se e kanë financuar largimin e saj, duke përfshirë biletën e avionit, 18 muaj shkollë aktrimi, një makinë dhe shpenzimet e jetesës gjatë disa viteve.
Përpara lidhjes së saj me Cyrus, ajo luftoi me varësinë dhe në vitin 2016 u arrestua dhe kaloi 60 ditë në burg, të cilën më vonë e përshkroi si një pikë kthese në heqjen dorë nga alkooli.
Ajo filloi të dilte me Cyrus në gusht të vitit 2022, pasi ai u nda nga partneri i tij prej kohësh Tish Cyrus, me të cilin ka disa fëmijë, përfshirë këngëtaren Miley Cyrus. Çifti u martua më 10 tetor 2023, në një ceremoni intime në Nashville.
Gjatë lidhjes së tyre, ata publikuan disa këngë së bashku, duke përfshirë "Time" (2022) dhe "After The Storm" (2024), dhe sipas burimit, ata kishin ambicie të bëheshin "Sonny dhe Cher të rinj". Megjithatë, divorci u finalizua në gusht 2024, dhe sipas raportimeve të mëparshme, Firerose nuk mori një zgjidhje financiare nga martesa.
Prindërit e saj theksojnë se duan vetëm më të mirën për të, por pranojnë se ndarja me vajzën e tyre i ka lënduar thellë.
"Ajo padyshim e mori publicitetin duke u martuar me Billy Ray Cyrus," tha Stephen, duke shtuar, "Duke u distancuar nga ne, familja e saj e dashur, ajo na shkaktoi dhimbje të madhe". /Telegrafi/