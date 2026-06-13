Ish-gruaja e Bill Gates flet për Epstein: Drejtësia nuk e bëri punën e vet
Bill Gates dhe Melinda French Gates po përballen përsëri me lidhjet e kaluara të bashkëthemeluesit të Microsoft me Jeffrey Epstein, me Gates që dëshmoi këtë javë para Kongresit në lidhje me ndërveprimet e tyre të kaluara.
Në një intervistë me Guardian, Melinda French Gates, një filantrope e cila u divorcua nga Gates në vitin 2021, tha se kishte pasur ankthe pasi u takua një herë me Epstein dhe u mërzit aq shumë duke folur me gazetaren saqë pothuajse i dha fund intervistës.
“A keni qenë ndonjëherë në jetën tuaj pranë dikujt që e dini se është i ligë?”, French Gates reflektoi rreth përshtypjeve të saj të para për Epstein.
Ajo tha se atë kohë se zemra e saj po “rrihte me shpejtësi”.
“Mbarova, nuk mundem më”, shtoi ajo.
French Gates, e cila e quajti Epstein një “qenie njerëzore të neveritshme, një njeri të tmerrshëm” dhe në një moment të intervistës pranoi se “kjo është një temë e vështirë për mua”, i tha intervistuesit se kishte një “reagim të brendshëm” ndaj pyetjeve që po i bëheshin.
Duke bërë thirrje për më shumë transparencë për të sjellë drejtësi për të gjitha viktimat e Epstein, ajo theksoi se “sistemi i drejtësisë nuk e bëri punën e vet”. /Telegrafi/