ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Kryenegociatori i Iranit, Mohammad Baqer Qalibaf, i ka paralajmëruar SHBA-të se do të “paguajnë çmimin” nëse nuk i përmbahen një marrëveshjeje të nënshkruar midis dy vendeve.

"Epoka e marrëveshjeve të njëanshme ka mbaruar. Ne ju thamë: mbajeni fjalën ose paguani çmimin. Realiteti po troket", shkroi ai në X.



Kjo vjen pasi përshkallëzimi i fundit midis Iranit dhe SHBA-së hodhi dyshime të mëtejshme mbi të ardhmen e një marrëveshjeje të përkohshme të nënshkruar muajin e kaluar me qëllim përfundimin e luftës.

Një seri sulmesh midis SHBA-së dhe Iranit gjatë disa ditëve të fundit e shtynë presidentin Donald Trump të deklaronte fundin e një armëpushimi që synonte të ndalonte luftimet.

Përshkallëzimi pasoi disa sulme ndaj anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit. /Telegrafi/

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