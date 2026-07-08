iPhone 18 Pro do të jetë më i trashë se paraardhësi i tij
Kur u publikuan pajisje në prill, ishte e qartë se iPhone 18 Pro dhe iPhone 18 Pro Max do të ishin më të trashë se paraardhësit e tyre.
Por më pas në qershor, një informator mjaft i besueshëm pohoi se në fakt ato do të kishin të njëjtën trashësi prej 8.75 mm si iPhone 17 Pro dhe iPhone 17 Pro Max.
Përveç disa ditësh më vonë, një burim tjetër tha se iPhone 18 Pro do të ishte rreth 2 mm më i trashë se paraardhësi i tij, transmeton Telegrafi.
Tani i njëjti burim është kthyer me të njëjtin pretendim, duke thënë se duhet të presim një rritje në trashësi prej rreth 2 mm.
Kjo do ta çonte iPhone 18 Pro mbi 1 cm, gjë që sigurisht nuk është e pamundur, por nuk jemi të sigurt nëse Apple do ta pëlqente se si duket kjo në fletët e specifikimeve.xc
Thuhet se iPhone 18 Pro dhe iPhone 18 Pro Max do të kenë një kamerë kryesore me hapje të ndryshueshme, e cila në mënyrë të pashmangshme do të shtojë pak trashësi, dhe të dy do të kenë bateri më të mëdha se modelet e vitit të kaluar, dhe ato gjithashtu kanë nevojë për më shumë hapësirë.
Pra, është e arsyeshme që këtë herë mund të shohim disa Pro më të trashë - thjesht nuk jemi të sigurt se sa e saktë është në të vërtetë shifra prej 2 mm. Koha do ta tregojë, me siguri. /Telegrafi/