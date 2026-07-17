IOM: Në Maqedoni shkalla e lindshmërisë është e ulur, ka krizë demografike
Sipas Raportit Botëror të Migracionit 2026 (IOM), ndërsa Evropa po kalon nëpër ndryshime të thella strukturore, rajoni mbetet në qendër të një krize demografike që rrezikon të thellohet në dekadat në vijim ku Maqedonia është në grupin e vendeve më te prekura.
Maqedonia klasifikohet ndër vendet ku shkalla e lindshmërisë është nën nivelin e zëvendësimit, emigrimi i popullsisë në moshë riprodhuese e përkeqëson këtë situatë, pasi largimi i të rinjve redukton potencialin demografik të vendit për të ardhmen.
Analiza e të dhënave (2005-2024) tregon se ndërsa vende si Luksemburgu, Malta apo Irlanda kanë shënuar rritje të popullsisë, një numër i konsiderueshëm vendesh, kryesisht në Evropën Lindore dhe Ballkan, kanë pësuar rënie të ndjeshme.
Në shumë prej këtyre shteteve, përfshirë Maqedoninë projeksionet parashikojnë vazhdimësi të kësaj tendence negative nëse nuk ndërmerren politika efikase për të nxitur fertilitetin dhe për të frenuar largimin e forcës së re të punës.(koha.mk)