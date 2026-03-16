IOM: Gati 1 milion të zhvendosur në Liban pas urdhrave të evakuimit nga Izraeli
Më shumë se 800,000 njerëz janë zhvendosur në Liban pas “urdhrave të evakuimit” nga Izraeli, njoftoi Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM).
Drejtoresha e Përgjithshme e IOM-it, Amy Pope, tha se ishte “thellë e alarmuar” nga raportet se një sulm goditi njerëzit e zhvendosur që strehoheshin në kryeqytetin libanez, duke vrarë të paktën tetë dhe duke plagosur dhjetëra.
“Civilët dhe objektet civile nuk duhet të jenë kurrë në shënjestër të qëllimshme; vendet e tyre të strehimit dhe infrastruktura përkatëse nuk duhet të jenë kurrë shënjestër e armiqësive ushtarake”, theksoi Pope.
Agjencia e OKB-së për migracionin tha se gati 1 milion njerëz kanë ikur nga shtëpitë e tyre për shkak të përshkallëzimit të armiqësive dhe urdhrave të evakuimit në të gjithë vendin.
Rreth 125,000 persona po qëndrojnë në strehimore kolektive të drejtuara nga qeveria, ndërsa shumë prej tyre po strehohen nga të afërm, miq dhe komunitete lokale.
Mijëra të tjerë mbeten pa strehim të përshtatshëm, përfshirë familjet që flenë në rrugë.
Shumë nga të zhvendosurit mbërritën në Bejrut me pak gjëra përveç rrobave që mbanin veshur dhe tani jetojnë në tenda ose strehimore të improvizuara që ofrojnë pak mbrojtje nga bombardimet.
Pope paralajmëroi se nevojitet ndihmë urgjente për të parandaluar një krizë më të thellë humanitare.
“E Drejta Ndërkombëtare Humanitare kërkon që palët të lejojnë dhe lehtësojnë ndihmën humanitare të shpejtë për civilët në nevojë. Kjo duhet të respektohet tani”, tha ajo. /Telegrafi/