Investime në shkollën “25 Maji” në Lubinjë të Prizrenit, përmirësohen kushtet për nxënësit
Komuna e Prizrenit ka njoftuar se po vazhdojnë punimet në SHFMU “25 Maji” në Lubinjë të Poshtme, me qëllim përmirësimin e kushteve për nxënësit dhe personelin arsimor.
Në kuadër të punimeve janë vendosur dyer dhe dritare të reja, është realizuar izolimi i kulmit, ndërsa objekti është fasaduar me stiropor.
Po ashtu, sipas Komunës, është realizuar drenazhimi dhe izolimi i themeleve, si dhe janë ndërtuar trotuare përreth objektit shkollor.
Komuna e Prizrenit ka theksuar se investimet në institucionet arsimore do të vazhdojnë, me synim krijimin e ambienteve më të sigurta, moderne dhe të përshtatshme për mësim. /Telegrafi/
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