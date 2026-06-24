Instagram për TV zgjerohet në një markë të madhe televizive në SHBA
Instagram prezantoi aplikacionin Instagram për TV dhjetorin e kaluar, fillimisht i disponueshëm në pajisjet Amazon Fire TV në SHBA, dhe u zgjerua në pajisjet Google TV në shkurt.
Tani, Instagram e ka zgjeruar aplikacionin në televizorët Samsung në SHBA për modelet e vitit 2020 dhe më të reja, transmeton Telegrafi.
Përveç njoftimit të zgjerimit të Instagram për TV në televizorët Samsung, Instagram tha gjithashtu se po teston veçori të reja që janë "të dizajnuara për ta bërë më të lehtë zbulimin, ndarjen dhe shijimin e Instagram me njerëzit përreth jush".
Kjo përfshin organizimin e kanaleve rreth interesave tuaja, duke përfshirë komedinë, sportin ose krijuesit tuaj të preferuar.
Përdoruesit gjithashtu mund të transmetojnë Reels nga telefoni i tyre në televizorin e tyre, dhe ata gjithashtu mund të transmetojnë video nga skeda e Ruajtur.
Megjithatë, veçoria e transmetimit është e disponueshme vetëm në Google TV dhe Fire TV.
Përveç kësaj, ju mund të shikoni Stories nga miqtë dhe krijuesit tuaj në një televizor.
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Duke folur për krijuesit, Instagram po teston një shtëpi të dedikuar për videot horizontale, duke u dhënë krijuesve më shumë mënyra për të arritur audiencën, ndërsa gjithashtu e bën më të lehtë shijimin e përmbajtjes së dizajnuar për ekranin e televizorit.
Përveç testimit të veçorive të reja, Instagram po eksploron formate të reja të ndërtuara për dhomën e ndenjes.
Përmbajtje më e gjatë për krijuesit: Duke eksploruar mënyra që krijuesit të tregojnë histori më të thella dhe të ndërtojnë lidhje më të forta me audiencën e tyre përmes videos më të gjatë në TV.
Seriale episodale: Duke eksploruar përmbajtje që zhvillohet në episode të shumta, duke u bazuar në sjelljet e shikimit që kemi parë tashmë në aplikacionin celular të Instagram.
Drejtpërdrejt në TV: Duke eksploruar mënyra për të sjellë përvojat e krijuesve drejtpërdrejt në ekranin e madh dhe për të krijuar mundësi të reja që njerëzit të shikojnë dhe të marrin pjesë së bashku në kohë reale.
Instagram shpreson t'i lansojë këto formate së shpejti. /Telegrafi/