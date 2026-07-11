IKSHPK konfirmon se uji është i pastër, rihapet pishina e Gërmisë
Pishina e Gërmisë është rihapur nga sot, pasi analizat e kryera nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKSHPK) kanë konfirmuar se uji është i pastër.
Më 7 korrik, kompania publike komunale e Kryeqytetit, NPL “Sport Marketing”, kishte njoftuar për mbylljen e përkohshme të pishinës deri në marrjen e mostrave dhe përfundimin e analizave nga IKSHPK.
Të premten, ndërmarrja bëri të ditur se rezultatet e analizave tashmë janë kthyer dhe se cilësia e ujit ka rezultuar brenda standardeve.
“Ashtu siç edhe kemi pritur, uji në pishinën e Gërmisë i pastër si loti”, thuhet në njoftimin e ndërmarrjes.
NPL “Sport Marketing” ka falënderuar IKSHPK-në për përfundimin e analizave, duke vlerësuar institutin për nxjerrjen e rezultateve “në kohë rekorde”.