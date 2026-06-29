Ian Callum e ka riimagjinuar supermakinën Jaguar XJ220
Mund të jenë pika kyçe në të gjithë këtë biznes të "vënies sy modernë mbi makinat e vjetra".
Konsulenca e dizajnit e Ian Callum - e titulluar me lehtësi Callum Designs - ka zbuluar krijimin e saj më të fundit bazuar në diçka të quajtur "XJ220", transmeton Telegrafi.
Është projekti më i fundit i portofolit të Callum, i menduar si një studim dizajni që tregon se çfarë është e aftë të bëjë konsulenca e dizajnit e Ian Callum.
"Një interpretim bashkëkohor i një prej supermakinave më ikonike të prodhuara ndonjëherë", tha Callum.
"Ky koncept ruan siluetën e pagabueshme të origjinalit, duke ripërcaktuar çdo sipërfaqe, detaj dhe proporcion përmes një lente moderne", shtoi ai.
Pra, po, ekziston e njëjta skicë bazë e makinës me motor V6 të Jaguar, por me dalje më të shkurtra dhe më të ngushta për të hequr njollat e kohës së vjetër, dhe një pjesë të pasme krejtësisht të re që duket shumë më e mprehtë.
Nuk është treguar pjesa e përparme, kështu që nuk mund të konfirmohet nëse Callum i ka mbajtur hapjet e makinës origjinale, apo është shprehja "çfarë doni të bëj?", por të paktën ka një shirit të ri ndriçimi të poshtëm. Plus edhe rrota të aerodinamizuara.
"Callum Portfolio XJ220 ruan frymën e makinës origjinale, të riinterpretuar me një qëndrim më të mprehtë të pasmë dhe detaje bashkëkohore të rafinuara," tha Callum.
Gjë që i përshtatet atmosferës së XJ220, gjithsesi. Edhe para se të lançohej, ajo iu nënshtrua ndryshimeve nga specifikimet origjinale: të gjithë e dini se duhej të vinte me një motor V12 të fuqishëm me 530 kuaj fuqi, por u përshtat me një V6. Se donte të arrinte 354 kmh dhe arriti 249 kmh, duke mbajtur rekordin për makinën më të shpejtë të prodhimit serik. Derisa diçka e quajtur 'McLaren F1' e hapi festën. /Telegrafi/