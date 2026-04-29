Ia refuzuan qasjen në llogarinë e saj, burri nga India nxjerrë nga varri trupin e motrës dhe e çon në bankë për të vërtetuar se ajo është e vdekur
Një fshatar në Indi e çoi kufomën e motrës së tij në një bankë pasi kishte nxjerrë mbetjet e saj për të vërtetuar se ajo kishte vdekur, pasi i ishte thënë vazhdimisht se nuk mund të tërhiqte para pa qenë e pranishme.
Incidenti ndodhi në degën Maliposi të bankës Odisha Grameen në distriktin Keonjhar, në shtetin lindor indian të Odishës, transmeton Telegrafi.
Rrjetet televizive transmetuan pamje të burrit që mbante atë që dukej të ishte një kufomë e mbështjellë pjesërisht me plastikë, me këmbë skeletore të dukshme dhe të varura mbi shpatull.
"Kjo krijoi një situatë shumë shqetësuese në ambientet e bankës," tha banka.
Burri, i identifikuar si Jeetu Munda, kishte tentuar për javë të tëra të tërhiqte rreth 19,300 rupi indiane (200 euro) nga llogaria e motrës së tij të madhe, Kalra Munda, e cila vdiq në janar pas një sëmundjeje.
Ai tha se i ishte thënë vazhdimisht të sillte personalisht mbajtësen e llogarisë, edhe pasi i kishte shpjeguar se ajo kishte vdekur.
Sipas raportimeve, stafi i bankës i tha Jeetu se duhej të paraqiste dokumente zyrtare, siç është një certifikatë vdekjeje, përpara se të mund të liroheshin paratë.
Megjithatë, thuhet se ai pati vështirësi ta kuptonte procesin dhe nuk arriti të siguronte dokumentacionin e kërkuar.
I frustruar, ai shkoi në varrezat e fshatit të hënën, më 27 prill, zhvarrosi mbetjet e motrës së tij, e mbështolli kufomën me copë dhe eci rreth 3 kilometra deri në bankë.
Me të mbërritur atje, ai i vendosi mbetjet jashtë degës, duke shkaktuar tronditje tek stafi dhe klientët dhe duke bërë që policia të thirrej.
Oficerët nga stacioni i policisë së Patanës mbërritën shpejt në vendngjarje.
Policia tha se Jeetu, një fshatar i varfër fisnor nga Dianali, nuk i kuptonte rregullat bankare ose procesin ligjor për të kërkuar para nga llogaria e një të afërmi të ndjerë.
Zyrtarët më vonë ndërhynë dhe e siguruan Jeetu-n se çështja do të zgjidhej dhe fondet do të liroheshin përmes kanaleve ligjore. Mbetjet u rivarrosën më pas nën mbikëqyrjen e policisë. /Telegrafi/