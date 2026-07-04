“I vetmi në botë”: Ora që është një garazh për Ferrari dhe Bugatti
Një kompani e njohur zvicerane e orëve luksoze, Jacob & Co, ka krijuar një orë unike në botë, e cila është frymëzuar nga koleksioni i automjeteve super-luksoze dhe konsiderohet si një nga krijimet më të veçanta të industrisë së orologjisë.
Në numëratorin e kësaj ore gjenden miniatura të detajuara të disa modeleve ikonike të Ferrari dhe Bugatti, duke e kthyer orën në një lloj “garazhi në miniaturë” për superveturat më të famshme në botë.
Ky model është zhvilluar në bashkëpunim me një koleksionist amerikan të automjeteve dhe përfaqëson një ndërthurje mes artit, teknologjisë dhe luksit ekstrem. Çdo element është punuar me dorë dhe me detaje të imëta që imitojnë makinat reale në shkallë shumë të vogël.
Ora i përket linjës së njohur “Astronomia” dhe është menduar si një pjesë koleksionuese për klientë shumë të pasur dhe dashamirës të makinave ekzotike.
Sipas vlerësimeve, çmimi i saj shkon nga rreth 880 mijë deri në 1.3 milion euro, duke e vendosur këtë krijim në kategorinë e produkteve ultra-luksoze, të aksesueshme vetëm për një numër shumë të kufizuar koleksionistësh në botë.
Ky model është një tjetër shembull i bashkëpunimit mes industrisë së orëve të luksit dhe botës së automobilizmit, ku marka si Ferrari dhe Bugatti shërbejnë si inspirim për dizajne gjithnjë e më të sofistikuara dhe artistike. /Telegrafi/