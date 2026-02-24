I riu nga Malisheva humb jetën në vendin e punës në Slloveni
Latif Bytyqi nga fshati Shkozë i Malishevës ka humbur jetën tragjikisht në vendin e tij të punës në Slloveni.
Lajmi është bërë i ditur nga mediat lokale, të cilat kanë raportuar për vdekjen e mërgimtarit nga kjo zonë e Malishevës.
“Lajm i trishtë për familjen Bytyqi nga Shkoza. Humb jetën tragjikisht në vendin e punës në Slloveni mërgimtari Latif Bytyqi nga Shkoza. Ngushëllime familjes!”, thuhet në njoftimin e publikuar.
Rrethanat e ngjarjes nuk janë bërë të ditura.
Top Lajme
Jobs
Deals