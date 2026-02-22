I mituri arrestohet për vrasje në tentativë në Lipjan, viktima jashtë rrezikut për jetë
Një i mitur është arrestuar nën dyshimin për vrasje në tentativë, pas një incidenti të ndodhur të shtunën mbrëma në fshatin Shalë të Lipjanit.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 21 shkurt rreth orës 19:20, kur i dyshuari mashkull kosovar ka therur me thikë një tjetër mashkull kosovar.
Viktima është dërguar për trajtim mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ndërsa mjekët kanë konfirmuar se gjendja e tij shëndetësore është jashtë rrezikut për jetë.
Me vendim të prokurorit të rastit, i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa hetimet për rastin po vazhdojnë. /Telegrafi/
