Ka eskaluar debati ndërmjet Labinot Rexhës dhe Benita Zenës në Big Brother VIP Kosova 4.

Ka qenë një deklaratë e Labit që e ka bërë banoren të shpërthej në lot e të gjuaj gjëra, gati sa nuk kaloi në përplasje fizike.

"I ke bërë gjërat me sponzora", iu drejtua ai.

Foto: Instagram

Këngëtarja shpërtheu duke i thënë disa herë "Marre duhet me të ardh, a e di çfarë po flet".

Atë më pas e largoi Klodiani nga vendi ku po qëndronin, pasi iu vërsul Labit.

Duket se gjendja në shtëpi ka eskaluar në këto javët e fundit të spektaklit.

Ata siç shihet janë duke e ndjerë finalen dhe se veprimet e tyre kanë tejkaluar çdo masë.

Për rikujtim, finalja e madhe e këtij edicioni do të jetë më 27 shkurt. /Telegrafi/

YjetMagazina