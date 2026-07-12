ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Një person është arrestuar nga Policia e Kosovës nën dyshimin për uzurpim prone dhe armëmbajtje pa leje në fshatin Moglicë të Gjakovës.

Sipas raportimit, rasti ka ndodhur më 11 korrik 2026, rreth orës 09:10, kur ankuesi ka deklaruar se i dyshuari kishte hyrë me mjetin e tij të punës për të kryer punime në pronën e tij.

Gjatë kontrollit të kryer për arsye sigurie, te i dyshuari është gjetur dhe konfiskuar një pistoletë së bashku me gjashtë fishekë.

I dyshuari është arrestuar dhe, pas intervistimit, me vendim të prokurorit është liruar dhe rasti do të vazhdojë në procedurë të rregullt. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme