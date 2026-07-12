Hyri për të punuar në pronë të huaj, kapet me armë pa leje gjakovari
Një person është arrestuar nga Policia e Kosovës nën dyshimin për uzurpim prone dhe armëmbajtje pa leje në fshatin Moglicë të Gjakovës.
Sipas raportimit, rasti ka ndodhur më 11 korrik 2026, rreth orës 09:10, kur ankuesi ka deklaruar se i dyshuari kishte hyrë me mjetin e tij të punës për të kryer punime në pronën e tij.
Gjatë kontrollit të kryer për arsye sigurie, te i dyshuari është gjetur dhe konfiskuar një pistoletë së bashku me gjashtë fishekë.
I dyshuari është arrestuar dhe, pas intervistimit, me vendim të prokurorit është liruar dhe rasti do të vazhdojë në procedurë të rregullt. /Telegrafi/
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