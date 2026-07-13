Humb jetën një 56-vjeçar nga Shkupi, ka rënë nga teraca e një shtëpie
Ministria e Brendshme informon se dje në mëngjes rreth orës 06:45, SPB Shkup ka marrë një njoftim nga Kompleksi i Klinikave "Nëna Terezë" në Shkup se M.A. (56) nga fshati Milladinovci, rajoni i Shkupit, ka ndërruar jetë.
Ai u soll më 08.07.2026 me lëndime të rënda trupore, të cilat, sipas raportit, i mori pasi ra nga kati i parë i tarracës së një shtëpie.
Pas udhëzimeve të prokurorit publik, trupi i të ndjerit iu dorëzur për autopsi./Telegrafi/
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