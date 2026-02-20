Humb jetën 63-vjeçari në Spitalin e Durrësit, pritej të transferohej në burg
Një 63-vjeçar ka ndërruar jetë pasditen e sotme në Spitalin e Durrësit, ndërsa ndodhej nën shoqërimin e Policisë dhe pritej të transferohej për vuajtjen e një dënimi me burg. Autoritetet kanë nisur hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes.
Njoftimi i plotë policor:
Rreth orës 18:20, në Spitalin e Durrësit, ka ndërruar jetë shtetasi M. G., 63 vjeç, banues në Shijak.
Ky shtetas ndodhej i shoqëruar në ambientet e sigurisë së Komisariatit të Policisë Durrës, pasi ishte dënuar me 18 ditë burgim dhe pritej të transferohej për vuajtjen e dënimit në IEVP Lushnjë.
Rreth orës 15:04, ai ka shfaqur shqetësime shëndetësore dhe menjëherë është transportuar nga shërbimet e Policisë drejt Spitalit të Durrësit për ndihmë mjekësore, ku, pavarësisht asistencës së dhënë nga personeli mjekësor, ka ndërruar jetë në sallën e reanimacionit.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave.