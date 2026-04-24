Hoxha: Punojmë në mënyrë aktive për harmonizimin me standardet evropiane në fushën e mbrojtjes së natyrës
Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Muamet Hoxha, u drejtua në ngjarjen “Bujqësia me vlerë të lartë natyrore dhe rëndësia e saj për biodiversitetin dhe procesin e anëtarësimit në BE”, e organizuar me mbështetjen e Agjencisë Suedeze për Mjedisin Jetësor dhe Komunës së Radovishit.
Në fjalimin e tij, Hoxha theksoi se ky koncept përfaqëson një instrument të rëndësishëm për vendosjen e ekuilibrit ndërmjet njeriut dhe natyrës dhe për ruajtjen e biodiversitetit.
Ai theksoi se shteti po punon në mënyrë aktive për harmonizimin me standardet evropiane në fushën e mbrojtjes së natyrës - përmes zbatimit të legjislacionit, krijimit të rrjetit "Natura 2000" dhe përafrimit me direktivat për habitatet dhe shpendët.
Përveç këtyre aktiviteteve, të cilat janë pjesë e rëndësishme e përparimit në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, Hoxha nënvizoi se vetëm përmes partneritetit ndërmjet institucioneve, komunitetit shkencor, sektorit civil dhe bujqve mund të ndërtohet një sistem që funksionon në mënyrë afatgjatë.