ESHA: Janë gjetur parregullsi në punën e ISHP-së, dyshime me vaksinat dhe financat për vitin 2024
Enti Shtetëror për Auditim (ESHA) ka lëshuar një opinion negativ mbi pasqyrat financiare dhe përputhshmërinë e operacioneve të Institucionit të Shëndetit Publik Instituti i Shëndetit Publik për vitin 2024.
"Ne shprehëm një opinion negativ mbi vërtetësinë dhe objektivitetin e pasqyrave financiare dhe përputhshmërinë e transaksioneve financiare me rregulloret ligjore përkatëse për vitin 2024", thuhet në raportin e ESHA-së.
Në operacionet e institucionit u gjetën disa dobësi, duke përfshirë të dhëna të paplota të pranimit dhe konsumit të furnizimeve mjekësore, si dhe mosregjistrim të pranimit dhe konsumit të vaksinave në librat e kontabël.
Auditorët përcaktuan se inventari i të arkëtueshmeve nuk ishte plotësuar plotësisht, dhe për të arkëtueshmet me vlerë mbi 18 milionë denarë, më të vjetra se tre vjet, nuk u ndërmorën aktivitete mbledhjeje.
Dobësi u gjetën gjithashtu në disa nga procedurat e prokurimit publik, parregullsi në lidhje me personat e punësuar me kontratë pune, mospërputhje në dhënien me qira të ambienteve të biznesit, si dhe raste të pagesave të pamjaftueshme të pagave dhe shtesave./Telegrafi/