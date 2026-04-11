Holanda hap rrugën për teknologjinë autonome të Teslas në BE
Tesla merr miratimin holandez për softuerin e saj të vetëdrejtimit, hap i parë në Evropë që forcon ambiciet e Bashkimit Evropian.
Sipas Reuters, rregullatorët holandezë kanë miratuar përdorimin e softuerit të Teslas për drejtim të asistuar, i cili kryen shumicën e veprimeve të drejtimit në autostrada dhe në rrugë urbane nën mbikëqyrjen e shoferit.
Ky është miratimi i parë i këtij lloji në Evropë dhe shihet si një hap i rëndësishëm që mund t’i hapë rrugën pranimit të teknologjisë edhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian.
Softueri “Full Self-Driving (Supervised)” tashmë përdoret në Shtetet e Bashkuara, ndërsa në Evropë është testuar për rreth 18 muaj nga autoritetet holandeze të sigurisë rrugore.
Autoritetet theksojnë se sistemi mund të kontribuojë në sigurinë rrugore, por mbetet një sistem asistence dhe jo vetëdrejtim i plotë, pasi shoferi duhet të qëndrojë gjithmonë në kontroll.
Ky vendim shihet si një fitore strategjike për Teslan, e cila synon zgjerimin e teknologjisë së saj autonome në tregun evropian dhe rritjen e të ardhurave të ardhshme nga veturat inteligjente dhe robotaksi. /Telegrafi/