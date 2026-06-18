Histori suksesi dhe shprese: Kongresi i 27‑të i Federatës Mjekëve Shqiptarë në Europë
Në zemër të Tiranës, nuk u zhvillua thjesht një konferencë mjekësore. U shkrua një tjetër kapitull i një historie frymëzuese që zgjat prej më shumë se 20 vitesh: historia e mjekëve shqiptarë që, me përkushtim të pastër dhe punë vullnetare, vazhdojnë të ndërtojnë ura dijesh, solidariteti dhe shprese.
Mbi 1000 pjesëmarrës u regjistruan, duke treguar interesin e madh për këtë aktivitet shkencor dhe për cilësinë e lartë që Federata e Mjekëve Shqiptarë në Europë ka dëshmuar ndër vite.
Ky interes i madh lidhet drejtpërdrejt edhe me një nga vlerat thelbësore të kësaj organizate:
ofrimin falas të akreditimit profesional, ku pjesëmarrësit përfituan 11 kredite gjermane dhe europiane, të cilat u njohën dhe u certifikuan me sukses për të gjithë pjesëmarrësit.
Ky model unik – ku cilësia e lartë shkencore bashkohet me akses të hapur dhe pa kosto – e bën këtë kongres një shembull të rrallë dhe frymëzues në nivel europian.
Një rrugë 20‑vjeçare vullnetarizmi dhe sakrifice
Kjo federatë nuk është thjesht një organizatë. Është një familje profesionale që për më shumë se dy dekada ka punuar pa ndërprerje, shpesh me vetëfinancim, duke dhënë shembullin se sa larg mund të të çojë pasioni për profesionin dhe dashuria për njerëzit.
Nën udhëheqjen e Dr. Aurora Dollenberg, kjo lëvizje është rritur vit pas viti, duke u bërë një model frymëzimi jo vetëm për shqiptarët, por për të gjithë Europën.
Një temë që prek jetën e gjithsecilit
Këtë vit, fokusi ishte një problem që na prek të gjithëve:
përdorimi i gabuar i antibiotikëve dhe rreziku i rezistencës ndaj tyre.
Ky nuk është vetëm një debat shkencor. Është një alarm real për shëndetin tonë, për fëmijët tanë dhe për të ardhmen e mjekësisë.
Zëra që sollën dije dhe përgjegjësi
Kongresi u hap me fjalët e:
Dr. Esmeralda Babamusta, Gjergji Pashaj, Dr. Arbër Morina, Elion Kollcaku dhe Dr. Adela Perolla, zëra të fortë i mjekësisë shqiptare në Shqipëri
Dr. Edmond Puca, i cili solli edhe statistika të qarta dhe shpesh shqetësuese
Dr. Aurora Dollenberg, e cila vazhdon të jetë një frymëzim për gjithë komunitetin
Në vijim, dhjetëra profesionistë dhanë kontributin e tyre me dije dhe përvojë:
Dr. Orges Spahiu, Dr. Arsim Gerxhaliu, Dr.Alma Cili, Dr. Bernard Progni dhe Dr. Ilirjana Agolli ndihmuan në kuptimin më të thellë të diagnostikimit specialistik dhe pasojave të përdorimit të tyre.
Në fushat më të specializuara:
Dr. Anxhela Karaj, Dr. Arta Karruli, Dr. Drita Bujari dhe Naziona Malka sollën raste konkrete, sfida dhe zgjidhje praktike nga përditshmëria klinike
Studiues të rinj si:
Dr. Polikseni Memo , Fiona Hoxha, Arbresha Nila, Enis Statovci, Sara Gjonaj, Daniela Rexhaj dhe Ina Likskendaj treguan se e ardhmja e mjekësisë shqiptare është në duar të sigurta.
Mësime nga Europa – shpresë për ndryshim
Një moment shumë domethënës ishte prezantimi i Dr. Edmond Nushi nga Finlanda. Ai tregoi se si një vend mund të arrijë kontroll të shkëlqyer të përdorimit të antibiotikëve përmes disiplinës dhe strategjive të qarta si ne filand
Një kontribut që vjen nga zemra
Ky kongres nuk ishte vetëm shkencë. Ishte edhe zemër.
Pjesëmarrësit u akredituan pa pagesë, si shenjë e frymës së hapur dhe përfshirëse që e karakterizon këtë organizatë. Punimet shkencore u dokumentuan në një botim të posaçëm, duke lënë një gjurmë konkrete për të ardhmen.
Rinia – energjia e së ardhmes
Një rol të veçantë luajtën studentët, veçanërisht nga Kosova.
Nën drejtimin e Blinera‑Plakaj, ata treguan se profesionalizmi dhe përkushtimi nuk kanë moshë. Prania e tyre i dha konferencës energji, gjallëri dhe shpresë.
Mirënjohje që vjen nga zemra
Një falënderim i thellë për të gjithë mjekët, profesorët, studentët dhe organizatorët.
Por mbi të gjitha, për ata që çdo vit e mbajnë gjallë këtë mision:
ata që japin kohën, dijen dhe energjinë e tyre pa kërkuar asgjë në këmbim.
Një mirënjohje e veçantë për Dr. Aurora Dollenberg, e cila me përkushtim të jashtëzakonshëm e mbështet këtë rrugëtim jo vetëm financiarisht, por me zemër dhe vizion.
Një ftesë për të gjithë
Kjo nuk është vetëm një histori për mjekët. Është një histori për komunitetin.
Një ftesë për: mjekët e rinj, profesionistët e shëndetësisë, studentët që të bëhen pjesë e këtij rrugëtimi.
Drejt së ardhmes me besim
Kongresi i 27‑të nuk ishte fundi i një rruge. Ishte një hap tjetër drejt një të ardhmeje më të mirë.
Me të njëjtin pasion dhe përkushtim, pritet me entuziazëm Kongresi i 28‑të, për të vazhduar këtë mision që bashkon shkencën me humanizmin.
Sepse kur njerëzit bashkohen për të mirën e të tjerëve, lind shpresa. Dhe aty fillon ndryshimi.