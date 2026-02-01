Hiqet ndalesa për qarkullimin e kamionëve në rrugën Gostivar-Kërçovë
Ndalesa për qarkullimin e automjeteve të rënda në rrugën Gostivar – Strazhë – Kërçovë hiqet nga ora 14:30, njoftoi NP “Rrugët e Maqedonisë”. Ndalesa u vendos sot nga ora 9:40 në të dy drejtimet e rrugës për shkak të reshjeve të borës.
Ndalesa për qarkullim të kamionëve dhe autobusëve nga ora 9:20 është vendosur për kamionë dhe autobusë në segmentin rrugor Shipkovicë – Kodrën e Diellit dhe nga ora 5:45 për automjetet e rënda mallrash në segmentin rrugor Mavrovë – Dibër.
Siç informon NP “Rrughët e Maqedonisë”, reshje bore ka në Krushevë, Kodrën e Diellit dhe Mavrovë, si dhe në dkalimet malore Strazhë, Presekë, Bukovë dhe Xhavatë.
