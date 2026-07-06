Hidhen në qarkullim kartëmonedhat e reja të dollarit me nënshkrimin e Trumpit
Ministri amerikan i Financave, Scott Bessant, njoftoi se, me rastin e shënimit të 250-vjetorit të Pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, u vunë në qarkullim kartëmonedhat e dollarit amerikan me nënshkrimin e presidentit të SHBA-së, Donald Trump.
Bessent e konfirmoi vendimin duke ndarë një postim të presidentit amerikan me një foto të një kartëmonedhe 100 dollarëshe me nënshkrimin e Trumpit mbi të.
“Nuk ka mënyrë më të mirë për të përkujtuar arritjet historike të vendit tonë të madh dhe të presidentit Donald J. Trump sesa me projektligjet amerikane që mbajnë nënshkrimin e tij, dhe është më se e përshtatshme që ky numër historik të shfaqet me rastin e 250-vjetorit të kombit “, tha Bessant.
Under President Trump’s leadership, we are on a path toward unprecedented economic growth, lasting dollar dominance, and fiscal strength and stability. There is no more powerful way to recognize the historic achievements of our great country and President Donald J. Trump than U.S… pic.twitter.com/4dvhML2f7h
— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) July 4, 2026
Siç raporton Bloomberg, kartëmonedhat në letër të SHBA-së tradicionalisht mbajnë nënshkrimin e Sekretarit të Thesarit të SHBA-së dhe të Arkëtarit të SHBA-së, jo të presidentit.
Administrata në Uashington vitin e kaluar shtoi emrin e Trumpit në Institutin Amerikan të Paqes, si dhe në bordin e Qendrës John F. Kennedy për Artet Performuese, të cilën ai e mori në krye në fillim të mandatit të tij të dytë.
Një gjyqtar më vonë vendosi që emri i tij të hiqej nga kompleksi i artit.
Procesi i riemërtimit të Aeroportit Ndërkombëtar Palm Beach në Florida në nder të Trumpit është gjithashtu në proces. /Telegrafi/