Harrojeni mykun, tre truke për ta mbajtur lavatriçen gjithmonë të pastër
Tre minuta vëmendje pas çdo larjeje mund të parandalojnë zhvillimin e baktereve në lavatriçen tuaj dhe të sigurojnë që rrobat tuaja të kenë gjithmonë aromë të freskët dhe të pastër në mënyrë perfekte.
Lavatriçja është një nga pajisjet shtëpiake më të përdorura, por shumë njerëz harrojnë se ajo kërkon edhe mirëmbajtje të rregullt. Lagështia, mbetjet e detergjentit dhe papastërtia mund të krijojnë kushte ideale për zhvillimin e mykut dhe aromave të pakëndshme, të cilat përfundimisht mund të transferohen në rroba.
Ekspertët theksojnë se disa zakone të thjeshta mund ta ndihmojnë lavatriçen tuaj të qëndrojë e pastër, higjienike dhe të zgjasë më shumë.
Lëreni derën hapur pas larjes
Një nga gabimet më të zakonshme është mbyllja e derës së lavatriçes menjëherë pas përfundimit të ciklit të larjes. Kjo lë lagështi të bllokuar brenda daulles, gjë që nxit rritjen e mykut dhe baktereve.
Rekomandohet që dera dhe sirtari i detergjentit të lihen hapur për të paktën disa orë pas çdo larjeje, në mënyrë që pjesa e brendshme të thahet plotësisht.
Pastroni guarnicionin e gomës rregullisht
Vula e gomës rreth derës, veçanërisht në makinat me ngarkim nga përpara, është një vend ku shpesh grumbullohen ujë, fije dhe mbetje detergjenti. Këtu shfaqen më shpesh njollat e errëta të mykut.
Mjafton ta fshini guarnicionin me një leckë të lagur një herë në javë dhe herë pas here të përdorni një detergjent të butë për të hequr papastërtinë e grumbulluar. Kushtojini vëmendje të veçantë palosjeve të gomës ku ka më shumë gjasa të grumbullohet papastërtia.
Kryeni një cikël pastrimi një herë në muaj
Edhe pse lavatriçja lan rrobat çdo ditë, pjesa e brendshme e saj nuk është gjithmonë plotësisht e pastër. Mbetjet e detergjentit dhe zbutësit të rrobave grumbullohen në kazan dhe në tuba me kalimin e kohës.
Për këtë arsye, rekomandohet që të përdorni një cikël bosh në temperaturë të lartë një herë në muaj. Mund të shtoni një detergjent të destinuar për pastrimin e lavatriçeve ose një sasi të vogël uthulle alkooli në daulle për të hequr depozitat dhe aromat e pakëndshme.