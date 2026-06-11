Hapësira ajrore e Kuvajtit rihapet pas tensioneve të shtuara gjatë natës
Kuvajti ka rihapur hapësirën e tij ajrore pasi tensionet u rihapën në Lindjen e Mesme gjatë natës.
Autoriteti i Aviacionit Civil të vendit njoftoi "kthimin e trafikut ajror në hapësirën ajrore të Kuvajtit në normalitet" brenda orës së fundit.
Megjithatë, shtoi se po monitoronte nga afër situatën "për të siguruar nivelet më të larta të sigurisë".
Kjo vjen pasi Irani shënjestroi kombin për dy netë rresht, ndërsa luftimet janë ndezur përsëri në Lindjen e Mesme, transmeton Telegrafi.
Pavarësisht armëpushimit që supozohet të parandalojë sulmet, Kuvajti u godit gjatë natës dhe natën e kaluar dhe aeroporti i tij ndërkombëtar u godit gjithashtu javën e kaluar, duke lënë një të vdekur dhe dhjetëra të plagosur.
Korrespondentja e Sky News, Sally Lockwood, tha se burime në vend i kishin thënë asaj se hapësira ajrore ishte mbyllur sepse vendet e radarëve pranë aeroportit ndërkombëtar ishin "shënjestruar përsëri". /Telegrafi/