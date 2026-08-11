Afatizo minimum 5,000 € për 6 muaj dhe përfito bonus të menjëhershëm në llogarinë tënde rrjedhëse.

Bonus i garantuar!

  • 5,000 € depozitë → 50 € bonus
  • 10,000 € depozitë → 100 € bonus

Përveç bonusit të menjëhershëm, hyn automatikisht në lojën shpërblyese me mundësinë për të fituar:

  • 1x Toyota RAV4
  • 5x Vespa
  • 10x iPhone 17 Pro Max

Si të merrni pjesë?
1. Hap ose aktivizo një llogari në ProCredit Bank
2. Sjell dhe afatizo minimum 5,000 € për 6 muaj
3. Përfito 1% bonus në llogarinë tuaj rrjedhëse
4. Hyr automatikisht në lojën shpërblyese

Sa më shumë të depozitoni, aq më shumë shanse keni për të fituar. Më shumë rreth kampanjës, vizito ueb faqen e ProCredit Bank.

Afati i kampanjës: deri më 30.11.2026

KALO. AFATIZO. FITO.

MarketingEkonomi