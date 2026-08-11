Hap llogari në ProCredit Bank, afatizo dhe fito bonus menjëherë!
Afatizo minimum 5,000 € për 6 muaj dhe përfito bonus të menjëhershëm në llogarinë tënde rrjedhëse.
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- 5,000 € depozitë → 50 € bonus
- 10,000 € depozitë → 100 € bonus
Përveç bonusit të menjëhershëm, hyn automatikisht në lojën shpërblyese me mundësinë për të fituar:
- 1x Toyota RAV4
- 5x Vespa
- 10x iPhone 17 Pro Max
Si të merrni pjesë?
1. Hap ose aktivizo një llogari në ProCredit Bank
2. Sjell dhe afatizo minimum 5,000 € për 6 muaj
3. Përfito 1% bonus në llogarinë tuaj rrjedhëse
4. Hyr automatikisht në lojën shpërblyese
Sa më shumë të depozitoni, aq më shumë shanse keni për të fituar. Më shumë rreth kampanjës, vizito ueb faqen e ProCredit Bank.
Afati i kampanjës: deri më 30.11.2026
KALO. AFATIZO. FITO.
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