Guri goditi veturën në rrugën Pejë-Kuqishtë, katër persona lëndohen - mes tyre dy fëmijë
Një aksident ka ndodhur sot në rrugën Pejë-Rugovë në kilometrin e tetë, saktësisht në vendin Kuqishtë, ku një gur i madh ka rrëshqitur dhe ka rënë mbi një veturë që po kalonte në atë zonë.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi.
Gashi bëri të ditur se si pasojë janë lënduar katër persona, prindërit dhe dy fëmijë.
“Rreth orës 12:00 në kilometrin e tetë në rrugën Pejë-Rugovë ka ndodhur një aksident, ku një gur që ka rrëshqitur ka goditur një veturë e cila ishte në lëvizje. Si pasojë katër persona kanë pësuar lëndime. Dy të rritur dhe dy fëmijë”, tha Gashi.
Ai shtoi se të lënduarit po trajtohen në Spitalin Rajonal të Pejës, dhe se sipas mjekut kujdestar gjendja e tyre është stabile dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetë. /Telegrafi/