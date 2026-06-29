GTA 6 vjen me një shpërblim për ata që e porosisin paraprakisht
Lojtarët tani kanë një arsye tjetër të fortë për ta porositur paraprakisht Grand Theft Auto 6, pasi Rockstar Games ka konfirmuar se të gjithë ata që e blejnë lojën përpara publikimit më 19 nëntor 2026 do të përfitojnë një muaj falas të GTA+ për GTA Online.
Oferta vlen për të gjitha edicionet e lojës, që do të thotë se nuk është e nevojshme të blihet Ultimate Edition për të marrë këtë shpërblim.
GTA+ është shërbimi me abonim i Rockstar që u ofron lojtarëve përfitime ekskluzive në GTA Online, si:
para virtuale çdo muaj;
bonuse për blerjet me Shark Card;
zbritje në artikujt brenda lojës;
përmbajtje dhe shpërblime të tjera ekskluzive.
Përveç kësaj, abonentët e GTA+ kanë akses edhe në disa tituj të njohur të Rockstar, si Red Dead Redemption, Bully dhe Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.
Së fundmi, shërbimit iu shtua edhe Grand Theft Auto 5.
Lojtarët që porosisin paraprakisht versionin digjital të Grand Theft Auto 6 mund të kërkojnë një muaj falas të GTA+. Ky përfitim nuk aktivizohet automatikisht – ai duhet të merret manualisht përmes PlayStation Store ose Microsoft Store, pasi të jetë kryer porosia paraprake.
Afatet për ta kërkuar ofertën ndryshojnë sipas platformës:
PlayStation: deri më 31 mars 2027.
Xbox Series X|S: brenda 180 ditëve nga data e porosisë paraprake.
Meqenëse pritet që shumica e lojtarëve ta blejnë lojën në format digjital, kjo është një ofertë shtesë që ia vlen të merret në konsideratë.
Ekziston një detaj i rëndësishëm që duhet pasur parasysh. Pasi të aktivizoni muajin falas të GTA+, abonimi do të regjistrohet automatikisht për rinovim automatik, që do të thotë se pas përfundimit të muajit falas mund të tarifoheni për muajt në vijim.
Për fat të mirë, rinovimi automatik mund të çaktivizohet menjëherë pas aktivizimit të ofertës. Në këtë mënyrë, abonimi do të përfundojë në fund të muajit falas dhe nuk do të ketë tarifa të mëtejshme. Megjithatë, lojtarët duhet të jenë të kujdesshëm, pasi nëse harrojnë ta çaktivizojnë këtë opsion, abonimi do të vazhdojë automatikisht. /Telegrafi/