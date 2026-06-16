Grupi i Sigurimeve Sava: Partner i besueshëm për të ardhmen e Kosovës
Marko Jazbec, Kryetar i Bordit Menaxhues të Sava Re, thekson rëndësinë e besimit, bashkëpunimit rajonal dhe potencialit të Kosovës për zhvillim të qëndrueshëm.
Në një rajon ku marrëdhëniet afatgjata, stabiliteti dhe besimi janë elemente kyçe për sukses, Grupi i Sigurimeve Sava e sheh Kosovën si pjesë të rëndësishme të së ardhmes së përbashkët rajonale. Me një prani të konsoliduar në rajon dhe me fokus të qartë në partneritete afatgjata, Sava synon të kontribuojë në zhvillimin ekonomik, sigurinë dhe stabilitetin e komuniteteve ku operon.
Marko Jazbec, Kryetar i Bordit Menaxhues të Sava Re, vlerëson se marrëdhëniet ndërmjet Sllovenisë dhe Kosovës janë të ndërtuara mbi partneritet të sinqertë, respekt të ndërsjellë dhe lidhje të forta njerëzore e ekonomike.
Sipas tij, gjatë viteve është dëshmuar se bashkëpunimi i qëndrueshëm ndërmjet dy vendeve nuk ndërtohet vetëm përmes biznesit, por edhe përmes vlerave të përbashkëta si hapja, besueshmëria dhe orientimi drejt progresit.
“Në Grupin e Sigurimeve Sava besojmë se bashkëpunimi rajonal ka rol të rëndësishëm në forcimin e lidhjeve ndërmjet vendeve. Përvoja jonë në rajon tregon se marrëdhëniet e ndërtuara mbi respekt dhe mirëkuptim natyrshëm zhvillohen në partneritete afatgjata, të cilat sjellin përfitime për njerëzit, komunitetet dhe ekonominë”, thekson Jazbec.
Një nga vlerat kryesore mbi të cilat Grupi i Sigurimeve Sava ndërton praninë e tij në rajon është besimi. Për Jazbec, besimi nuk krijohet brenda natës, por ndërtohet gradualisht përmes qëndrueshmërisë, përgjegjësisë dhe përmbushjes së premtimeve.
Ai thekson se besimi është parakusht themelor për stabilitet dhe rritje. Pa të, sipas tij, nuk mund të ndërtohen partneritete të forta dhe të qëndrueshme ndërmjet kompanive, institucioneve dhe komuniteteve.
“Parimi ynë udhëheqës është veprimtaria e përgjegjshme dhe transparente, me fokus te njerëzit. Kjo qasje na mundëson të krijojmë partneritete që nuk janë vetëm të suksesshme, por edhe të qëndrueshme dhe të afta t’u rezistojnë sfidave të kohës”, shprehet ai.
Duke folur për Kosovën, Jazbec e përshkruan atë si një treg me potencial të rëndësishëm zhvillimi, por mbi të gjitha si një komunitet dinamik, me energji, ambicie dhe orientim të qartë drejt progresit.
Si grup rajonal i sigurimeve, Sava e sheh rëndësinë e pranisë në tregje ku mundësitë për rritje përputhen me nevojat e mjedisit lokal. Qasja e grupit, sipas Jazbec, është afatgjatë dhe e fokusuar në zhvillimin e zgjidhjeve që ndihmojnë njerëzit në jetën e përditshme, duke kontribuar në më shumë siguri dhe stabilitet.
Përvoja nga tregjet e tjera, shton ai, tregon se investimet e qëndrueshme, transferimi i njohurive dhe partneritetet e forta lokale kanë ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin e tregut.
“Tregjet rriten kur njerëzit ndihen të sigurt, të mbështetur dhe me besim për të ardhmen. Pikërisht këtu synojmë të luajmë rolin tonë”, thekson Jazbec.
Ai vlerëson se kompanitë rajonale, si Grupi i Sigurimeve Sava, kanë një rol të veçantë në integrimin ekonomik, stabilitetin dhe zhvillimin e rajonit. Përmes lidhjes së tregjeve dhe transferimit të njohurive e përvojave, ato shërbejnë si ura ndërmjet ekonomive dhe komuniteteve.
Sipas tij, Sava kontribuon përmes investimeve afatgjata, inovacionit dhe përkushtimit të qartë ndaj zhvillimit të mjediseve lokale. Prania në vende të ndryshme i mundëson grupit jo vetëm të ofrojë stabilitet financiar, por edhe të sjellë ekspertizë, produkte të reja dhe praktika të mira që nxisin rritjen ekonomike.
Në mesazhin e tij për qytetarët, klientët, partnerët dhe komunitetin e biznesit në Kosovë, Jazbec thekson se Kosova shihet si pjesë e rëndësishme e së ardhmes rajonale të Grupit Sava.
“Në Grupin e Sigurimeve Sava, njerëzit - klientët, partnerët dhe punonjësit tanë - janë gjithmonë në qendër të gjithçkaje që bëjmë. Ne jemi të përkushtuar të ndërtojmë marrëdhënie të bazuara në besim, respekt dhe bashkëpunim afatgjatë”, thotë ai.
Jazbec shton se Grupi i Sigurimeve Sava pret të vazhdojë rrugëtimin e përbashkët me Kosovën, duke mbështetur zhvillimin, krijuar mundësi të reja dhe kontribuar në ndërtimin e një mjedisi më të qëndrueshëm dhe më të sigurt për gjeneratat e ardhshme.
“Mbi të gjitha, ne jemi një partner i besueshëm - të pranishëm, të angazhuar dhe të gatshëm të rritemi së bashku me ju”, përfundon Jazbec.