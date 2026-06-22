“Grupe me grekë e serbë të infiltruar në protestë”, Rama reagon sërish për protestën në Tiranë
Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish në rrjetet sociale sa i përket protestave në Tiranë.
Ai ka ndarë një foto të nismëtarit Arben Kola, dhe me një shkrim poshtë saj ku ai citohet duke thënë për mediat: “Ka grupe greke dhe serbe në protestë, do t’i nxjerrim me emra”.
Në postimin e tij në Facebook, Kryeministri shkruan: “Ouuu….. Po ky vetë? Avash avash, të gjithë do dalin! Dhe flamingot do habiten me veten e tyre si ranë me kokë mes korbave e sorrave të shqiptarisë së rreme”.
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