Gruaja e Messit ka një formulë që po “pushton” Botërorin – duket elegante në çdo ndeshje
Antonela Roccuzzo kombinon fanellën e Argjentinës me një model pantallonash që zgjat vizualisht siluetën dhe i jep pamjes një efekt modern, femëror dhe tepër tërheqës.
Antonela Roccuzzo nuk ka nevojë për veshje të ndërlikuara për të tërhequr vëmendjen. Gjatë paraqitjeve të saj në tribunat e Kampionatit Botëror, bashkëshortja e Lionel Messit ka ndjekur një formulë të thjeshtë, por shumë efektive: fanellën e Argjentinës e kombinon me pantallona të gjera dhe këpucë të rehatshme.
Rezultati është një stil sportiv, modern dhe njëkohësisht elegant, që përshtatet në mënyrë të përkryer me atmosferën e stadiumit.
Argjentina arriti sërish në finalen e Kampionatit Botëror, ndërsa Lionel Messi pati mbështetjen e Antonelës dhe tre djemve të tyre nga tribuna. Në tribunë, përkrahjen më të madhe Messi e mori sërish nga Antonela dhe tre djemtë e tyre, Thiago, Mateo dhe Ciro, të cilët u shfaqën të veshur me ngjyrat e kombëtares argjentinase.
Fanella sportive, por me një kthesë elegante
Antonela zgjodhi fanellën karakteristike të Argjentinës me vija të bardha dhe të kaltra, të cilën e kombinoi me pantallona të bardha me prerje të gjerë dhe të lirshme.
Ky kombinim funksionon sepse krijon ekuilibër ndërmjet pjesës sportive në pjesën e sipërme dhe siluetës më të rafinuar që japin pantallonat e gjera.
Në vend që fanella të dukej si një veshje e zakonshme stadiumi, pantallonat e gjata dhe të lirshme e bënë të gjithë paraqitjen më të kuruar dhe vizualisht më elegante, transmeton Telegrafi.
Truku që e zgjat siluetën
Pantallonat me bel më të lartë dhe me këmbë të gjera janë një nga modelet më të favorshme për siluetën. Ato bien lirshëm nga ijët, nuk e theksojnë tepër trupin dhe krijojnë përshtypjen e këmbëve më të gjata.
Kur kombinohen me një bluzë ose fanellë më të shkurtër, si në rastin e Antonelës, beli bëhet pika qendrore e veshjes dhe përmasat e trupit duken më të balancuara.
Kjo është edhe arsyeja pse kombinimi i saj duket njëkohësisht i thjeshtë dhe shumë i menduar.
Atletet e bardha e mbajnë pamjen të natyrshme
Në vend të këpucëve me taka, Antonela zgjodhi atlete të bardha, duke e ruajtur karakterin praktik të veshjes.
Atletet e bardha lidhen natyrshëm me pantallonat dhe fanellën, ndërsa nuk e ndërpresin vizualisht vijën e këmbëve. Kështu, pamja mbetet e pastër, e freskët dhe e përshtatshme për disa orë qëndrimi në stadium.
Ky kombinim dëshmon se një veshje sportive nuk ka pse të jetë e zakonshme ose pa formë. Me prerjen dhe përmasat e duhura, ajo mund të duket po aq e kuruar sa një kombinim klasik.
“Uniforma” e saj gjatë Botërorit
Fanella e Argjentinës dhe pantallonat e gjera janë shndërruar në një lloj uniforme jozyrtare të Antonelës gjatë këtij Botërori.
Në paraqitje të ndryshme ajo ka eksperimentuar me ngjyrat dhe materialet, por e ka ruajtur të njëjtën formulë: fanellë kombëtare, pantallona të rehatshme dhe aksesorë minimalë.
Në gjysmëfinale ajo u shfaq me fanellën vendëse të Argjentinës dhe pantallona të bardha, ndërsa tre djemtë mbanin fanella me numrin e famshëm 10 të babait të tyre.
Edhe gjatë Botërorit të vitit 2022, Antonela ishte parë duke kombinuar fanellën alternative të Argjentinës me xhinse të bardha me bel të lartë, duke treguar se kjo mënyrë e veshjes është prej kohësh pjesë e stilit të saj personal.
Pse ky stil funksionon kaq mirë?
Sekreti qëndron te kontrasti: një pjesë sportive dhe e njohur kombinohet me një model pantallonash që zakonisht lidhet me veshje më elegante.
Ngjyrat e kufizuara, prerjet e pastra dhe mungesa e aksesorëve të tepërt e bëjnë pamjen moderne, por jo të sforcuar.
Antonela dëshmon se për t’u dalluar nuk nevojiten domosdoshmërisht fustane luksoze ose kombinime të komplikuara. Ndonjëherë mjafton një fanellë, pantallonat e duhura dhe një stil që duket po aq i natyrshëm sa edhe i kuruar.
Përveç pranisë së saj në botën e modës dhe rrjeteve sociale, Antonela ka bashkëpunuar me marka të njohura dhe është angazhuar edhe si ambasadore e UNICEF-it dhe e Special Olympics.
Megjithatë, në tribunat e Botërorit, roli i saj më i rëndësishëm mbetet ai i mbështetëses së Messit dhe Argjentinës – gjithmonë pranë djemve dhe gjithmonë me fanellën e vendit të saj. /Telegrafi/