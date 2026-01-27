Gruaja e Jeff Bezos, Lauren për pak sa nuk përfundoi në dysheme për shkak të takave të larta - ajo u pengua kur mbërriti në sfilatën e modës "Dior"
Lauren Sanchez gati përfundoi në dysheme për shkak të këpucëve të saj me taka të larta dhe të mprehta, pasi u pengua ndërsa mbërriti në sfilatën e Dior gjatë Javës së Modës në Paris, e shoqëruar nga bashkëshorti Jeff Bezos.
Gruaja e themeluesit të Amazon mori pjesë në sfilatën e modës së lartë pranverë/verë 2026 të Dior të hënën së bashku me bashkëshortin e saj Jeff Bezos.
Çifti u fotografua me të mbërritur të kapur për dore, ndërsa fotografët i ndoqën nga afër.
Sanchez ishte veshur me një kostum gri të çelët, duke kombinuar një fund të ngushtë deri në gju me një pulovër të njëjtë me një jakë dramatike prej leshi.
Ajo e kompletoi pamjen me këpucë të mprehta prej lëkure të lustruar, të cilat pothuajse i shkaktuan një aksident. Ndërsa ecte drejt hyrjes, maja e këpucës së saj dukej sikur u ngjit në një pllakë të ngritur në dysheme, duke bërë që ajo të humbiste për një moment ekuilibrin.
Sipas një videoje të ndarë nga kalimtarët, ajo shpejt e rifitoi qetësinë dhe vazhdoi të ecte.
Më herët gjatë ditës, Sanchez kishte tërhequr vëmendjen në një tjetër event gjatë Javës së Modës në Paris. Ajo dhe bashkëshorti i saj morën pjesë në sfilatën Schiaparelli, ku ajo zgjodhi një kostum të kuq të guximshëm të kombinuar me taka të kuqe të njëjta dhe një çantë skulpturore. Bezos, në të kundërt, e mbajti këtë kostum të thjeshtë me një kostum të zi dhe këpucë lëkure. /Telegrafi/